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محمود عباس: نؤكد مواصلة جهودنا الدبلوماسية لاستعادة حقوق شعبنا

محمود عباس: نؤكد مواصلة جهودنا الدبلوماسية لاستعادة حقوق شعبنا
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن العصابات الصهيونية ارتكبت اكثر من خمسين مجزرة موثقة.

العالم- فلسطين

وأضاف محمود عباس في كلمته خلال انطلاق القمة العربية 32 في جدة بالسعودية : "نؤكد رفضنا لاستباحة سلطات الاحتلال للاراضي الفلسطينية ومقدساتها ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبتهم".

كما أكد رئيس السلطة الفلسطينية مواصلة السعي للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، مشددا على مواصلة "جهودنا الدبلوماسية والقانونية لاستعادة حقوق شعبنا و العمل من اجل وحدة شعبنا وارضنا وتحقيق المصالحة الوطنية".

يذكر أنه انطلقت في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة زعماء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وتتميز هذه القمة بحضور سوريا للمرة الأولى منذ غياب دام 12 عاما، ومن المقرر ان تناقش القمة مجموعة من الملفات العربية الراهنة، أبرزها عودة سوريا والأزمة في السودان، فضلا عن القضية الفلسطينية والتصعيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى ملفات اليمن ولبنان وليبيا.

وقبل انطلاق اعمال القمة، استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء حمد بن سلمان، قادة الدول والوفود المشاركة في قمة جدة.

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