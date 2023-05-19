ابو الغيط: هناك اتجاه عربي واضح لتحول العرب إلى فاعلين وليس منفعلين

العالم- السعودية

وأشار إلى أن قمة التجديد والتغيير في مدينة جدة السعودية؛ تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة العرب لقضايا وملفات تركت للاخرين زمنا. ورحب ابوالغيط بالاتفاق الذي وقع بين السعودية وإيران في شهر آذار مارس الماضي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، أن المنطقة العربية تعاني من التدخلات الاقليمية في شؤونها.

وقال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في كلمته خلال القمة العربية الـ32 في جدة السعودية إن "الممارسات الرعناء للاحتلال ادت الى صعود اعمال عنف".

وأضاف احمد ابو الغيط : "أرحب بالاتفاق الذي وقع بين السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية في مارس الماضي ".

وأكد الامين العام لجامعة الدول العربية: أن "المنطقة العربية تعاني من التدخلات الاقليمية في شؤونها".

وصرح احمد ابو الغيط بأن" الازمات العربية تشهد حالة من التجميد ".

كما رحب احمد ابو الغيط بالرئيس السوري بشار الاسد بعد ان عادت سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية.

وأكد ابو الغيط أن" الحل السياسي هو الحل الوحيد لتسوية وفلسطين هم لا يحمله اهلها وحدهم".

هذا و انطلقت في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة زعماء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وتتميز هذه القمة بحضور سوريا للمرة الأولى منذ غياب دام 12 عاما، ومن المقرر ان تناقش القمة مجموعة من الملفات العربية الراهنة، أبرزها عودة سوريا والأزمة في السودان، فضلا عن القضية الفلسطينة والتصعيد في قطاع عزة، بالإضافة إلى ملفات اليمن ولبنان وليبيا.

وقبل انطلاق اعمال القمة، استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، قادة الدول والوفود المشاركة في قمة جدة.