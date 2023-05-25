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العراق: الحشد الشعبي يباشر باستصلاح الأراضي الزراعية لتطوير الاقتصاد

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

يعد المشروع الزراعي لبادية محافظة المثنى جنوب العراق واحدا من أهم المشاريع الاستصلاحية الذي تشرف عليه هيئة الحشد الشعبي الذي يأتي في أطار دعم القطاع الاقتصادي بوصفه مصدرا للامن الغذائي في العراق وترسيخ مفهوم البعد التنموي والاستفادة من المساحات الشاسعة في صحراء المثنى.

العالم - خاص بالعالم

بمساحة تقدر بأكثر من مليوني دونم في بادية المثنى جنوب العراق ، تباشر كوادر الحشد الشعبي باستصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة من المساحات الشاسعة في تلك المناطق وتحويلها الى أراضي منتجة يمكن الاستفادة منها لتطوير القطاع الاقتصادي في العراق من خلال جودة المحاصيل وتنوعها التي تعد من أهم مقتضيات المشروع.

وتشير الجدوى الاقتصادية للمشروع بتشغيل نحو ثلاثين الف من الايدي العاملة في خطوة إيجابية للقضاء على البطالة وتحسين الواقع المعيشي لابناء المحافظة، في ظل استمرار التنوع في الاستثمارات الزراعية والحيوانية وبطرق علمية حديثة تكمن أهميتها في استغلال إمكانيات وفرة المياه الجوفية والأراضي الواسعة.

ويؤكد مواطنون أهمية هذه المشاريع التي يمكن ان تسهم في توفير سلة العراق الغذائية من محاصيل الحنطة والشعير بالإضافة الى أنواع مختلفة من الخضروات لدعم الإنتاج المحلي بالإضافة الى إيجاد فرص العمل للشباب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المحافظة.

تعزيز القيمة الاقتصادية وتأمين الامن الغذائي أهم تطلعات المشروع الذي يتبناه الحشد الشعبي وفق رؤية استراتيجية تأتي من خلال الاستفادة من بادية جنوب العراق وتطويرها لتكون موردا اقتصاديا مهما داعما لتطلعات البلاد .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... العراق: الحشد الشعبي يباشر باستصلاح الأراضي الزراعية لتطوير الاقتصاد

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