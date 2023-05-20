حيلة إميركية غريبة لتهريب المخدِرات!

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واعتقلت السلطات في ساوث كارولينا، أنتوني ميلر وسيميكا ميتشم، لمحاولتهما تهريب مخدرات، وذلك بوضعها داخل بطن مزيفة تظهر السيدة كما لو أنها حامل.

فقد أوقفت الشرطة الشخصين في أبريل الماضي، بعدما كادت السيارة التي تقلهما أن تصدم بشاحنة.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أندرسون إنه في ذلك الوقت، بدت ميتشم حاملا، لكن عند استجوابهما قدم الزوجان معلوماتٍ متضاربة حولَ موعدِ الولادة.

وذكرت الشرطةُ في بيانٍ على وسائلِ التواصلِ الاجتماعي، أن ميلر حاولَ الهربَ بعد اكتشافِ أمرِ ميتشم، التي سقطت المخدرات من بطنها المزيفة عندما ركضت.

ووفق الشرطة فقد عثر في البطن المزيفة على 1500 غرام من الكوكايين، الأمر الذي جعل السلطات توقفُ الشخصينِ لاستكمالِ التحقيقاتِ المطلوبةِ في مثلِ هذه الجرائم