أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 20 مايو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جمهوري اسلامي ..

رئيس الجمهورية محذرا حكام أفغانستان .. مطالبتنا بحصة إيران المائية جدية تماما .

- اطلاعات ..

صور القمر الصناعي الخيام تثبت تغيير حكومة طالبان مجرى نهر هيرمند الحدودي المشترك.

- ارمان ملي ..

المصالحة العربية .. الرئيس السوري بشار الأسد يشارك في القمة العربية بمدينة جدة السعودية ..

- ابرار ..

روسيا تؤكد عزمها على توسيع وتوطيد علاقات التعاون مع إيران رغم الضغوط الأمريكية .

- خراسان..

تغييرات اللحظات الأخيرة لمرشح المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو مقابل أردوغان بالجولة الثانية . .

- ارمان امروز ..

أنباء عن حدوث إنشقاق في معسكر قوى المعارضة التركية مقابل أردوغان ..

- جوان ..

مجلس النواب الأمريكي يشهد طرح نواب جمهوريين مشروع قرار يدعو لمساءلة بايدن ..

- سياست روز ..

محافل إعلامية عربية تتحدث عن مباحثات إيرانية مصرية قريبة محتملة بوساطة عراقية ببغداد .

- كيهان ..

نتائج إستطلاع للرأي بفلسطين المحتلة تؤكد هزيمة الكيان مقابل غزة في المعارك الأخيرة .

- قدس ..

الرئيس السوري بشار الأسد يشارك بإجتماعات القمة العربية للمرة الأولى بعد 12 عاما.

- افتاب يزد ..

طهران توجه إنذارا لحكومة طالبان الأفغانية بشأن حصة إيران المائية من نهر هيرمند.

أهم المقالات..

1- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها (إنتهاء التساهل مع طالبان )..

حكومة طالبان بافغانستان دأبت منذ وصولها للسلطة في كابول على استغلال صبر ايران واحترامها لوشائج الجيرة اسوأ استغلال بتجاهلها الصارخ للقوانين الدولية التي تنظم حصص بلدان المنبع والمصب في الانهر المشتركة .ان المجتمع الدولي لم يعترف بحكومة طالبان , لكن مع ذلك تعاملت بلادنا مع هذا الواقع انطلاقا من ضرورات مراعاة اوضاع الشعب الافغاني المسلم الجار.

( إن تجاهل حكومة طالبان حصة إيران المائية من نهر هيرمند أدى لجفاف خطير بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران)

والى جفاف بحيرة هامون التي تُعتبر اكبر مخزون للمياه العذبة في هذه المحافظة , وبالطبع صَبَرت بلادنا طويلا على ذلك ودعت حكومةَ طالبان مرارا لاحترام القانون الدولي وللاتفاق المبرم بين البلدين عام 1972 في هذا الشأن الا ان طالبان تجاهلت كل ذلك بصلافةٍ عجيبة الامرُ الذي دفع بايران لتوجيهِ انذار شديد لكابول بضرورةِ احترام حصة ايران المائية , وهو اِنذارٌ وجَّهه رئيسُ الجمهورية نفسُه لحكومة طالبان ويَعكِسُ نَفادَ صبرِ بلادنا.

2- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( الأسد يقطف ثمار 12 عاما مقاومة ) عن حضورِ الرئيس السوري في القمة العربية بجدة ..

حضور الرئيس السوري بشار الاسد في اجتماعات القمة العربية بمدينة جدة السعودية تطرور بالغ الاهمية يترجم واقع انتصار سوريا في مواجهة المخططات الامريكية الصهيونية الرجعية التي استهدفت امنَها واستقرارها ومستقبلها والشرعيةَ فيها على مدى اثني عشر عاما. (حضور الرئيس السوري بشار الأسد بقمة جدة , إعلان صريح عن إنتصار جبهة المقاومة وهزيمة أمريكا وحلفائها وأذنابها الإرهابية بالمنطقة )

وبالطبع اَثار هذا التطور المهم غضب وحفيضة امريكا والكيان الصهيوني الا ان البلدان العربية التي انتهجت سياسة خاطئة على مدى سنوات الازمة السورية ازاء دمشق ادركت خطئها تماما

وعادت لاصلاح جسور علاقاتها مع سوريا رغم الغضب الامريكي والصهيوني .

3- ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا يتحدث عن ( إعتقال 5 أشخاص بألمانيا بإتهام التخطيط لإنقلاب ) جاء فيه ..

أعلنت السلطات الالمانية عن اعتقالِ خمسة اشخاص من اعضاء تنظيم عنصريٍ متطرف باتهام التخطيط للقيام بانقلاب ضد نظام الحكم

( برلين أوضحت أن منظمة " أبناء الرايخ" النازية المتطرفة خططت لإشعال نيران حرب أهلية بألمانيا بتدمير محطات الطاقة الكهربائية)

والقيامِ باختطاف وزراءَ ومسؤولين كبار وتحريضِ المواطنين على العصيانِ العام في استغلالٍ لاجواء الاستياء من الغلاء وارتفاعِ تكاليفِ المعيشة بالمانيا.