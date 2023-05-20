كلمة الرئيس الأسد أمام قمة جدة وضعت خطة رؤيوية للحاضر والمستقبل

العالم- سورية

وأشار الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم في مقال بصحيفة الوطن الإماراتية إلى أن سورية كانت وما زالت بلد الطموحات الكبيرة ورغم ما مرت به “فإن أدوات القتل والدمار والتفجير والأحزمة الناسفة كلها دفنت اليوم بنعوشها التي أرادت أن تحول دمشق الى نعش للشعب السوري” موضحاً أن عودة سورية تقتضي دعما عربيا لتتمكن من تقديم إسهاماتها الكبيرة في تقدم العرب وتطورهم.

من جانبه أكد الكاتب نسيم الخوري في مقال بصحيفة إماراتية أن سورية شكلت عبر تاريخها ملجأ دائما لكل الباحثين عن الأمن والسلام، وهي اليوم تمد ذراعيها مجددا لأشقائها العرب للنظر إلى المستقبل بعيون تملؤها الآمال والطموحات الواعدة.

وأشار الكاتب إلى أن قمة جدة “تبدو كأنها قمة سورية بل محطة تعد بالخروج نحو المستقبل العربي، يشارك فيها الرئيس بشار الأسد عقب سنوات مثقلة بالتهديم وبعثرة الأزمنة العربية بالكوارث والتشظيات والحروب الهائلة التي دمغت العقد بمآسي ما سمي الربيع العربي” مشدداً على أن سورية ستبقى دائماً محمية من كل ما يهددها ويستهدف شعبها وأمنها واستقرارها.

وأكد الكاتب الصحفي محمد صادق الحسيني في مقال نشرته صحيفة البناء اللبنانية أن القمة العربية في جدة “كانت قمة الرئيس الأسد بامتياز”.

ونوه الكاتب بأن كلمة الرئيس الأسد في القمة “المصاغة بعناية بالغة، استطاعت عملياً رد الصاع صاعين للمخططات الأمريكية ضد سورية” معتبراً أنها ميزت الطروحات والتحديات التي تواجه الأمة حالياً، وسبل التصدي لها.

ولفت الكاتب إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاولت التشويش على عودة دور سورية الفاعل في الإقليم عبر قمة جدة لكن هذه المحاولات “لم تغير مطلقا اتجاه الرياح التي وصلت إلى ميناء جدة معززة بموازين الميدان وبكل حزم وقوة على لسان الرئيس الأسد ممثلاً لمحور المقاومة”.

بدوره قال مدير مركز “دال” للإعلام المحلل السياسي اللبناني فيصل عبد الساتر: إن الرئيس الأسد “رسم في 5 دقائق معالم خطة رؤيوية ليس لها علاقة بالحاضر فقط بل بالمستقبل أيضاً” لافتاً إلى أن مشاركة الرئيس الأسد في القمة كانت الحدث الأبرز الذي خطف الأضواء.

وتحت عنوان “عودة رجل شجاع” رأت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه “يمكن القول إن لحظة سورية الدولة حانت بالفعل، وعودتها إلى الجامعة العربية باتت الحدث الأبرز”.