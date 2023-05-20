مسؤول ايراني يتحدث لقناة العالم عن المفاوضات مع مصر لإستئناف العلاقات

العالم - خاص بالعالم

وقال مالكي في حوار مع قناة العالم: إن هذا الموضوع يندرج ضمن السياسات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الايرانية حيال دول المنطقة ودول الجوار ولا سيما دول الخليج الفارسي والدول الإسلامية، وهناك بعض الدول تعارض الوحدة بين الدول الإسلامية وتمانع ذلك وتسعى جاهدة كي تفرق بين الصفوف الإسلامية.

واضاف: كان هناك شيء من التوتر بين ايران والسعودية في علاقاتهما وشاءت ارادتا البلدين، السعودية وايران برئاسة السيد ابراهيم رئيسي الذي اتخذ سياسة التقارب مع الدول المجاورة والاسلامية، فشهدنا تحسن العلاقات بين البلدين، فلذلك من الطبيعي ان الدول الإسلامية كلما تقترب من بعضها البعض نرى ان الدول الغربية ولا سيما الدول التي تخضع للإملاءات الإسرائيلية لا يعجبها هذا الامر بل يغيضها ان ترى انسجاما ووئاما بين الدول الإسلامية والمسلمين وهذه سياسة شاملة تتخذها ايران الإسلامية تجاه العربية والاسلامية.

وتابع مالكي: وفيما يخص مصر كذلك نحن نرى انها دولة كبيرة تمتلك حضارة عريقة، نعم هنالك مشاكل بيننا، ولكننا نسعى للتقارب بين الدول الإسلامية وأن تعود العلاقات بين ايران ومصر كما عادت بين ايران والسعودية، وهذا الامر يقع في صلب سياسات ايران الاسلامية، برئاسة السيد ابراهيم رئيسي.

واردف: نحن نرى ان بغداد ترغب في عودة العلاقات بين ايران ومصر وتسعى جاهدة لذلك كما سعت جاهدة في عودة العلاقات بين ايران والسعودية، فإن كانت مصر تريد استئناف العلاقت ع ايران فنحن نرحب من جانبها بذلك ايضا، وعلى طاولة المفاوضات (في العراق) نحن نبحث مع مصر القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.