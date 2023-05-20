شاهد.. رأي الشارع السوري في حضور الرئيس الاسد القمة العربية في جدة  

العالم - خاص بالعالم

تفاؤل كبير في اوساط الشارع السوري مع عودة سوريا لشغل كرسيها في جامعة الدول العربية وانهاء حالة القطيعة والحصار العربي عليها، بعد سنوات من عزلة كبيرة صمد خلالها السوريون.

وقال شاب سوري لمراسلتنا في دمشق: من بعد 12 سنة حرب وحصار من كل الدول التي تآمرت على سوريا، هذا الامر يعتبر انجاز كبير جديا وان شاء تكون بداية مرحلة اعادة الإعمار وترجع سوريا مثل السابق وافضل.

فيما قالت شابة سورية لمراستنا: بعد مرور هذه السنوات التي مرت بها سوريا من حصار وألم وتقديم الشهداء والصبر والامتحانات التي مرينا بها، تاريخ يوم امس سجل اكبر انتصار لسوريا ولشعبها بوجود الرئيس بشار الاسد، كما ان هذا الامر اعطانا قوة وامل وان وطننا لا يزال بخير وسيرجع ويظل بخير وشعبنا بخير لنقدر على تقديم حياة كريمة لأولادنا.

ورغم الرفض الأمريكي للتطبيع مع الحكومة السورية، والعمل على إصدار قوانين لمعاقبة الدول المطبعة معها، يعتبر الشارع السوري ان عودة بلاده الى الجامعة العربية يشكل انتصارا كبيرا لصموده وصبره وتضحياته.

وقال مواطن سوري لمراسلتنا: نحن الشعب السوري كنا الضحية، حكومة وشعب، وان شاء الله على هذه المعطيات انا متفائل.

وقال آخر: انا فرح كثيرا بنزول الرئيس من الطائرة ورؤساء الدول كلهم يصافحون الرئيس، وهذا دليل على انتصار سوريان وان شاء الله تتحسن الامور اكثر فأكثر.

من جهته قال احد العراقيين المتواجدين في سوريا، لمراستنا: سوريا هي تمثل للمواطن العربي بلد المقاومة، سوريا ضروري جدا ان تعود للجامعة العربية، هذه امنية كل مواطن عربي، لا يمكن الاستغناء عن سوريا.

تطوي سوريا صفحات عديدة من تاريخ الحرب عليها وتبدأ مرحلة جديدة من التواصل والتكامل، دون اي تغيير في ثوابتها، لا سيما تمسكها بالقضية الفلسطينية، يأمل خلالها السوريون ان تشكل مدخلا حقيقيا لاعادة اعمار بلادهم، سيما مع الواقع الاقتصادي القاسي الذي يعيشونه حاليا، مع استمرار الحصار الغربي والحظر الاميركي.