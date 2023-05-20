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البرلمان العراقي: اللجنة المالية أكملت التصويت على معظم مواد قانون الموازنة

البرلمان العراقي: اللجنة المالية أكملت التصويت على معظم مواد قانون الموازنة
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم السبت، ان اللجنة المالية تبذل جهود استثنائية لانضاج بنود الموازنة كونها لثلاث سنوات مالية.

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان " النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتمع مع رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)".

واكد المندلاوي بحسب البيان، ان "اللجنة المالية النيابية تبذل جهوداً استثنائية لاخراج وانضاج بنود مشروع قانون الموازنة بشكل رصين كونها لثلاث سنوات مالية، وان اعضاء اللجنة اكملوا التصويت على معظم مواد القانون، ومستمرون باجتماعاتهم لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية، وتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت على الموازنة".

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