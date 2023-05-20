بعد غيابه عن القمة العربية.. سلطان عمان يزور مصر يوم غد الأحد

العالم - عمان

وتعليقا على الزيارة، قال النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، إن "زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، التي تأتي في ظل حالة الزخم العربي والتواصل الكبير والتنسيق، تمثل أهمية كبرى من حيث التوقيت والرؤى الثنائية.

وأضاف، أن العلاقات التاريخية المتوازنة على مر التاريخ، تقوم على الاحترام المتبادل ولم يحدث لها أي انتكاسات على مر التاريخ، ما يساهم في التكامل بشكل أكبر بين البلدين خاصة على المستويات الاقتصادية، حيث تنشد مصر زيادة الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، في ظل تحسن المناخ الاستثماري.

هذا وأعلنت وسائل اعلام عمانية يوم الاربعاء، عن زيارة مفاجئة للسلطان هيثم بن طارق، إلى جمهورية مصر العربيّة يوم الأحد القادم تستمر يومين.

وقال البيان: "بعون الله تعالى وتوفيقه سيتم خلال زيارة جلالته إلى مصر بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وجاء الإعلان عن زيارة سلطان عمان في الوقت الذي أعلنت فيه السلطنة غيابه عن القمة العربية في جدة، حيث تم تكليف نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد والممثلُ الخاص للسلطان بزيارة السعودية الخميس، لترؤس وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال القمّة العربيّة العاديّة في دورتها الثانية والثلاثين التي عقدت الجمعة في جدة.