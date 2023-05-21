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توقيع هدنة جديدة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

كوة اخرى في جدار الازمة في السودان اكدتها تطورات محادثات جدة، حيث اتفق طرفا الصراع على اتفاق هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام.

العالم - خاص بالعالم

مصادر إعلامية افادت أن وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقعا اتفاقا ينص على وقف لإطلاق النار يبدأ سريانه بعد ثمان واربعين ساعة من لحظة التوقيع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة تتكون من السعودية والولايات المتحدة وتتضمن ممثلين عن كل من الجيش والدعم السريع.

ويشمل الاتفاق خروج المسلحين من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الأساسية.

كذلك يلحظ الاتفاق تشغيل المستشفيات وتوزيع المساعدات الإغاثية على المحتاجين ،والسماح بجمع جثامين قتلى الاشتباكات ودفنها.

ورحبت قوى الحرية والتغيير في السودان باتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.

في حين دعا السفير الأميركي بالخرطوم طرفي الصراع لاحترامه .وهذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء الحرب،

إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من اثني عشرة هدنة قاما بخرقها كلها بعد دقائق من التنفيذ.

وتواصلت أعمال العنف والقتال في أنحاء الخرطوم بعد ساعات على توقيع الاتفاق ،وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

وبحسب مصادر محلية، فقد سمع دوي أصوات أسلحة ثقيلة في أحياء جنوب أم درمان ووسط الخرطوم ومدينة بحري.

كما شهدت مدينة نيالا الواقعة جنوبي دارفور، إشتباكات بين الطرفين ادت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

وعلى صعيد المواقف الدولية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع في السودان تدهور بشكل كبير، نتيجة للاشتباكات الجارية.

ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، اسفرت عن مقتل نحو800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5300، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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