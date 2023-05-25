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قتلى ودمار اثر فيضانات مفاجئة وسط أفغانستان

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

عدد من القتلى والمفقودين ضحايا فيضانات اجتاحت عشرات المنازل بولاية غور وسط افغانستان بعد هطول امطار غزيرة على الوديان الجبلية.

العالم - خاص بالعالم

ودمرت الفيضانات أكثر من100 منزل ونحو مئتي هكتار من الأراضي الزراعية ملحقة أضرارا بقناتين على الأقل كانتا تستخدمان لري معظم حقول المنطقة.

وطالت السيول مدينة فيروزكوه عاصمة محافظة غور ومنطقة باساباند الواقعة في المقاطعة نفسها.

وقال عصمت الله راغب من سكان قرية المدرسة:"تضرر كلا المسارين الواقعين على ضفاف النهر. ودمرت مئات الهكتارات من الاراضي. مطالبنا هي أن تأتي وكالات الإغاثة وأن تصل إلى المتضررين".

سلطات الإقليم قالت إن المنطقة التي ضربها ارتفاع منسوب المياه لم تشهد مثل هذا الفيضان على الأقل في العقد الماضي مشيرة الى أن سكانها شهدوا خسائر فادحة. وكانت مقاطعة غور بؤرة جفاف مطول في السنوات الأخيرة لكنها شهدت تفاقما للأزمة الإنسانية ا منذ انهيار الحكومة السابقة في العام2021.

وقال سيد محمد ، من قرية المدرسة:"كان هناك الكثير من الفيضانات ، وغمرت المياه جميع القرى ، ودمرت 12 قرية بالكامل. تعرضنا لأضرار كبيرة ونتوقع من السلطات أن تتواصل معنا وتدعمنا" .

وفيما تصف الأبحاث أفغانستان بأنها شديدة التعرض لتأثيرات تغير المناخ والتي يقول العلماء إنها تجعل الظواهر الجوية المتطرفة أكثر قسوة وتكرارا في ذلك البلد يشهد الأخير إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية.

و يواجه حوالي ما يقارب ثلاثة وعشرين مليون شخص أي أكثر من نصف السكان انعداما حادا في الأمن الغذائي هذا فيما يهدد خطر سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل أفغاني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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