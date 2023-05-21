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فنجان قهوة بـ 1500 دولار يبكيك مرتين.. ما السر؟

فنجان قهوة بـ 1500 دولار يبكيك مرتين.. ما السر؟
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

يبكيك مرتين، أما في الأولى فبفعل نكهته الفريدة، وفي الثانية جراء سعره المهول. تلك هي حال فنجان قهوة في أحد مقاهي أستراليا، لا بد للراغب بشربه من الحجز قبل أسبوعين.

العالم - منوعات

وفي تفاصيل الحكاية، يقدم مقهى في أستراليا فنجاناً من القهوة الخاصة بسعر يصل إلى 1500 دولار، ويجب طلبه قبل أسبوعين.

ويبرر المقهى هذا السعر المرتفع، بصعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يستوجب على الزبون حجزه قبل أسبوعين، حتى يتمكن القائمون على المكان من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.

وتزرع حبوب البن تلك وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال ميتش جونسون، مالك مقهى "Brew Lab"، إن مذاق القهوة فريد للغاية، وحصل على درجة تزيد على 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم. وأضاف: "إنها قهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.. فنجان قهوة يجعلهم يذرفون الدموع".

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فنجان قهوة بـ 1500 دولار يبكيك مرتين.. ما السر؟