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استسلام 3 إرهابيين للجيش الجزائري جنوبي البلاد

استسلام 3 إرهابيين للجيش الجزائري جنوبي البلاد
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس السبت، تسليم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية في منطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.

العالم - الجزائر

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان - أن الإرهابيين الثلاثة كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي؛ وهم ملوكي حبيب ولقبه "حبيب الله" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي "ملوكي سيديا" ولقبه "أبو مريم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي المسمى "مهري بلخير" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وبحوزتهم 3 رشاشات كلاشينكوف وبندقية آلية وقنبلتين وعدد من الطلقات والذخيرة.

وبحسب البيان، تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الجزائري على مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة.

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استسلام 3 إرهابيين للجيش الجزائري جنوبي البلاد

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