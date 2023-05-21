خارجية إيران ترد على اتهامات ومزاعم واهية لبعض قرارات القمة العربية

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن كنعاني أعرب في تصريح له عن أسفه العميق لتلك القرارات، واعتبر المزاعم المذكورة خطوة في المسار الفاشل السابق من قبل الجامعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: كان من المتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية وبناءة نحو توطيد السلام والاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال تجنب بعض المزاعم المتكررة والمملة في قراراتها.

ورحب كنعاني بالنهج البناء الذي تتبعه بعض دول المنطقة من أجل تعزيز التعاون وإعطاء الأولوية للحوار والتفاهم المشترك.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى وجهات نظر بعض المشاركين في قمة جدة، وأعرب عن أمله في أن تشهد المنطقة مقاربة جديدة تقوم على الصداقة وتعزيز التعاون بين دولها.

وأكد كنعاني أن التعاون الجماعي بين دول المنطقة والبناء والأمن الموفر داخليا مكونات أساسية لخلق نظام جديد في المنطقة، ولطالما اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذلك ضرورة إقليمية.

وفي الختام، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الجزر الإيرانية الثلاث تنب الكبرى وتنب الصغرى و ابو موسى جزرا ايرانية، وقال، ان جميع إجراءات إيران تتماشى مع ممارسة السيادة على أراضيها وأي مزاعم في هذا الصدد مرفوضة.