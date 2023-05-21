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لبنان.. لقاء شعبي لـ حماس في مخيم الرشيدية في ذكرى النكبة

لبنان.. لقاء شعبي لـ حماس في مخيم الرشيدية في ذكرى النكبة
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان رأفت مرة أنّ الشعب الفلسطيني تحمّل منذ تاريخ النكبة إلى اليوم الكثير وقدّم التضحيات الهائلة، من أجل القضية والدفاع عن الحق، وتحقيق هدف التحرير والعودة.

العالم- لبنان

كلام مرة جاء خلال لقاء شعبي نظّمته حركة حماس في مخيم الرشيدية بجنوب لبنان بمناسبة مرور 75 عامًا على النكبة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وشخصيات ومؤسسات أهلية واجتماعية وشعبية.

وقدّم مرة عرضا لأهم مراحل العمل الفلسطيني واستعرض جهود المقاومة، واعتبر أنّ "المقاومة اليوم أكثر قدرة على إلحاق الخسائر بالاحتلال.

وشدد على الوحدة الوطنية، وقال: إن اللاجئين الفلسطينيين صمدوا في المخيمات وتحملوا الظلم، بهدف التحرير والعودة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم عن النكبة، وفيلم عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

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لبنان.. لقاء شعبي لـ حماس في مخيم الرشيدية في ذكرى النكبة