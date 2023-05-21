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استطلاع للرأي.. ثلثا 'الإسرائيليين' غير مستعدين للعيش في القدس

استطلاع للرأي.. ثلثا 'الإسرائيليين' غير مستعدين للعيش في القدس
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أفاد استطلاع للرأي العام بأنّ ثلثي "الإسرائيليين" يرون أنّ القدس غير موحدة حتى بعد 56 عاماً على احتلالها.

العالم- فلسطين

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أُجري لقناة "12" العبرية، الأكثر مشاهدة في الأراضي المحتلة، وبثت نتائجه، فإنّ 65% من "الإسرائيليين" يرون أنّ القدس غير موحدة، فيما رأى 23% آخرين أنها بالفعل موحدة.

وأظهر الاستطلاع أنّ 62% من "الإسرائيليين" يرفضون العيش في القدس، مقابل 30% أبدوا استعداداً لذلك.

وعزت القناة هذه النتائج إلى طابع التركيبة السكانية في المدينة المحتلة، مشيرة إلى أنّ 40% من السكان هم من المواطنين الفلسطينيين، مقابل 60% من "الإسرائيليين".

وأضافت القناة أنّ طابع التركيبة السكانية ساهم في جعل القدس واحدة من "أفقر المدن في الاراضي المحتلة "، حيث يبلغ معدل الفقر في مدينة القدس المحتلة ضعف متوسط الفقر في باقي المناطق.

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