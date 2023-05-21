شاهد.. توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع

العالم - خاص بالعالم

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، ويبقى ساري المفعول لمدة سبعة أيام، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين، وفق بيان أميركي سعودي.

واتفق الطرفان وفق البيان الثنائي، على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كما اتفقا على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.

و أكد كل من الطرفين لممثلي المملكة والولايات المتحدة، التزامهما بعدم السعي وراء اي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية، وقبل بدء وقف إطلاق النار.

وطالبت المملكة والولايات المتحدة، الأطراف بالالتزام الكامل بالتزاماتهم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والمساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة. وستدعم هذه الاتفاقية، آلية مراقبة وقف إطلاق النار المدعومة دوليا من قبل السعودية والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات اللاحقة على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنية والإنسانية للمدنيين مثل إخلاء القوات من المراكز الحضرية بما في ذلك منازل المدنيين، وتسريع إزالة العوائق التي تحد من حرية حركة المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، وضمان قدرة الموظفين العموميين على استئناف واجباتهم المعتادة.

من جهتها، رحبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي الصراع في السودان. ودعت قوى الحرية والتغيير في بيان بالالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، آملة بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب.