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انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين شمال بغداد

انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين شمال بغداد
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين.

العالم- العراق

وذكر بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من الشرطة الاتحادية واللواء 88 ضمن قيادة كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، نفذت عملية في قاطعي الضلوعية والمعتصم في محافظة صلاح الدين بحثاً عن المطلوبين".

وأوضح البيان، أن "قوة مشتركة من الفوج الثاني في اللواء 88 انطلقت بعملية من محورين: المحور الأول قاطع المعتصم لتفتيش عدة مساحات شرق المعتصم ،إذ تم تفتيش العديد من القرى منها قرى الشيخ محمد ومشروع البو زغير والكوش وضفاف نهر الرصاصي".

وأضاف، أن "المحور الثاني تضمن قاطع الضلوعية حيث تم تنفيذ واجب مشترك مع قطعات المقر المسيطر في الضلوعية وتم تفتيش عدة مساحات شمال شرق الضلوعية شملت بساتين خزرج بالكامل".

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