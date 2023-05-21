اللواء باقري: جولة الأسطول 86 في أعالي البحار خطوة تاريخية

العالم - إيران

وخلال مراسم استقبال الأسطول 86 الذي عاد إلى البلاد بعد 8 أشهر من الإبحار حول العالم، قال اللواء باقري: إلى جانب عبوره موجات البحار اللامتناهية لقد عبر طاقم الأسطول البحري 86 موجات الإيمان والإرادة لإنجاز هذه المهمة وكان قادراً على فعل ما يبدو مستحيلاً.

وذكر اللواء باقري أن القوة البحرية هي من أهم عوامل القوة للبلاد، وأكد على أن إيران لا ينقصها شيء ليصبح لديها قوة بحرية كبيرة.

وأشار إلى أنه: أذا أولت الحكومة والمسؤولين المزيد من الاهتمام إلى هذا الموضوع، سيسهل مسار التنمية في البلاد من خلال القوة البحرية أكثر من الماضي.

واعتبر اللواء باقري أن: المساعي غير المسبوقة لبحرية الجيش الإيراني في تنفيذ هذه المهمة الصعبة كانت خطوة تاريخية وليست أمراً صغيراً وهناك دول كبرى لا تتجرأ على هذه الخطوة.

وأشار إلى أن: التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيشها الباسل بأهدافهما حتى في ذروة العقوبات والضغوطات المختلفة سيسجل كحدث استثنائي.

ودخلت المجموعة البحرية 86 المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ميناء جاسك، منذ يوم 17 أيار/مايو الجاري، عائدة من مهمة بحرية طويلة ونوعية حول العالم، استغرقت 8 أشهر وبمسافة 65 ألف كلم.

والمجموعة الـ86 تضم المدمرة دنا إيرانية الصنع بامتياز، وحاملة المروحيات مكران الإيرانية الصنع.

وتخطط البحرية الإيرانية لإرسال مجموعة لها إلى منطقة القطب الجنوبي في المستقبل القريب وذلك لأول مرة.