بالفيديو.. مهدي طارمي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة

العالم - إيران

واستضاف فريق فاماليسائو في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم للأندية البرتغالية في مباراة الذهاب فريق بورتو على أرضه وخسر أمامه بنتيجة 4-2.

في البداية تقدم فريق بورتو على مضيفه فاماليسائو بهدفين سجلهما النجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقتين السابعة والعاشرة ثم ما لبث فريق فاماليسائو أن عوض النتيجة بهدفين بوقت لاحق.

لكن طارمي وبأدائه المبهر سجل هدفين إضافيين في الدقيقتين 67 و75 من ركلة جزاء ليرفع عدد أهدافه في هذه المباراة إلى 4 ويصل إلى صدارة جدول هدافي الدوري برصيد 21 هدفا.

وبذلك يكون قد أحرز فريق بورتو لكرة القدم 82 نقطة بثلاث نقاط في هذه المباراة ووصل إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا.