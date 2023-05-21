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ضمن تصدره جدول هدافي الدوري البرتغالي..

بالفيديو.. مهدي طارمي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

نجح فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم في الاحتفاظ بثلاث نقاط حرجة لصالحه في ليلة أداء رائع ومبهر لمهاجمه الإيراني مهدي طارمي.

العالم - إيران

واستضاف فريق فاماليسائو في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم للأندية البرتغالية في مباراة الذهاب فريق بورتو على أرضه وخسر أمامه بنتيجة 4-2.

في البداية تقدم فريق بورتو على مضيفه فاماليسائو بهدفين سجلهما النجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقتين السابعة والعاشرة ثم ما لبث فريق فاماليسائو أن عوض النتيجة بهدفين بوقت لاحق.

لكن طارمي وبأدائه المبهر سجل هدفين إضافيين في الدقيقتين 67 و75 من ركلة جزاء ليرفع عدد أهدافه في هذه المباراة إلى 4 ويصل إلى صدارة جدول هدافي الدوري برصيد 21 هدفا.

وبذلك يكون قد أحرز فريق بورتو لكرة القدم 82 نقطة بثلاث نقاط في هذه المباراة ووصل إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا.

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ضمن تصدره جدول هدافي الدوري البرتغالي.. بالفيديو.. مهدي طارمي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة

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