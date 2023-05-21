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مسؤول إيراني: نتفاوض مع مجموعة سعودية لبناء فنادق في إيران

مسؤول إيراني: نتفاوض مع مجموعة سعودية لبناء فنادق في إيران
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس جمعية الفنادق الإيرانية جمشيد حمزه زاده إلى رغبة مجموعة من نشطاء صناعة السياحة السعودية في بناء فنادق جديدة في إيران.

العالم - إيران

وأوضح حمزه زاده اليوم الأحد أن: مجموعة من نشطاء القطاع الخاص في مجال صناعة الفنادق بالسعودية زاروا إيران قبل فترة، وأجرينا محادثات مع أعضاء هذه المجموعة حول بناء فنادق جديدة في البلاد، كونهم يرغبون في توسيع التعاون معنا في هذا المجال، وإننا متفائلين بتوسيع التعاون مع هذه المجموعة.

وعن تطوير التعاون مع الصين في مجال السياحة قال حمزة زاده: أجرينا محادثات مع الصين بشأن التعاون الثنائي في مجال بناء الفنادق، وزرنا فنادق صينية خلال زيارة الصين، الصينيون ناجحون جدا في مجال بناء الفنادق وإدارتها ولديهم فنادق تتمتع بالمعايير العالمية في تصنيف الفنادق.

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