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ميدالية برونزية لإيران بكأس آسيا للتجديف

ميدالية برونزية لإيران بكأس آسيا للتجديف
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أحرز المجدف الإيراني أمير محمد فتاح بور، الميدالية البرونزية في نهائيات كأس آسيا للتجديف وايتووتر سلالوم.

العالم - إيران

وبدأت منافسات التجديف على قوارب الكانو والكاياك (وايتووتر سلالوم) تحت سن 23 عاما والشباب وكذلك كأس آسيا الحر، في 19 أيار/مايو في مدينة باتايا التايلندية.

واحتل فتاح بور المركز الثالث بزمن قدره 92.76 ثانية في منافسات التجديف على قوارب الكاياك مع مجدفين من الصين واليابان وتايلاند وهونغ كونغ وفاز بالميدالية البرونزية.

وأحرز المجدفون اليابانيون والصينيون المركز الأول والثاني على التوالي في المسابقات.

وتنافس لاعب التجديف محمد مهدوي نيا، ضد 17 لاعبا من الصين والهند واليابان وكازاخستان وتايلاند وتايبيه الصينية وأوزبكستان تحت سن 23 عاما في منافسات التجديف على قوارب الكانو، واحتل المركز الثاني عشر ووصل إلى نصف النهائي.

وشاركت الإيرانية مليكا سماكي، في منافسات التجديف على قوارب الكاياك تحت سن 23 عاما منافسات وأحرزت المركز الثامن وتأهلت إلى الدور نصف النهائي في المنافسات.

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