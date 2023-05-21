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توقيع مذكرة تفاهم جامعية بين إيران والصين

توقيع مذكرة تفاهم جامعية بين إيران والصين
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

وقعت جامعتا العلامة طباطبائي الإيرانية وبكين للدراسات الدولية الصينية مذكرة تفاهم لتطوير التعاون العلمي والبحثي المشترك.

العالم - إيران

والتقى رئيس مجلس جامعة بكين للدراسات الدولية تشانغ يو والوفد المرافق له رئيس جامعة العلامة طباطبائي الإيرانية عبدالله معتمدي وتباحث معه حول تطوير التعاون التعليمي والبحثي المشترك.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره مجموعة من مسؤولي جامعة العلامة طباطبائي ناقش الجانبان مختلف القضايا العلمية والبحثية.

وقدم معتمدي تعريفا عن جامعة علامة طباطبائي وإمكانياتها وأكد: بالنظر إلى المستوى المناسب للعلاقات الودية بين البلدين، من الضروري توسيع التعاون في المجال العلمي بينهما.

وقال في إشارة إلى التعاون بين السفارة الصينية وجامعة العلامة طباطبائي: تم تخصيص جزء من المكتبة المركزية ومركز الوثائق لهذه الجامعة لشراء الكتب الصينية للأساتذة والطلاب.

من جانبه قدم رئيس مجلس جامعة بكين للدراسات الدولية تعريفا بهذه الجامعة وقدراتها وقال: تعد جامعة بكين للدراسات واحدة من الجامعات الصينية البارزة في مجال تعليم اللغات الأجنبية والسياحة والاقتصاد والأعمال والمعلومات والتجارة.

كما شدد على أهمية تعليم اللغة الفارسية وطالب بتبادل الأساتذة والطلاب في مجال تعليم اللغة الفارسية والصينية وقال: يتم تعليم 29 لغة في هذه الجامعة، ونظرا لأهمية اللغة الفارسية، هناك حاجة لتبادل الأساتذة والطلاب مع الجامعات الإيرانية.

واضاف: تعد تدريس اللغة الفارسية من أهم الدورات الدراسية في جامعة دراسات الشرق الأوسط ودراسات بكين.

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