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إيران تبرم اتفاقية تجارة تفضيلية مع إندونيسيا

إيران تبرم اتفاقية تجارة تفضيلية مع إندونيسيا
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التجارة الإندونيسية، عن إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية مع إيران خلال زيارة الرئيس السيدإبراهيم رئيسي المقررة للبلد الآسيوي.

العالم - إيران

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بلغ 54.1 مليون دولار في الربع الأول من سنة 2023، بنمو 23 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن بموجب إتفاقية التجارة التفضيلية المزمع إبرامها سيتم تبادل البضائع والخدمات وفق آلية مقايضة السلع بمعزل عن تحويلات مالية.

وحول هذا الموضوع أكد جاهني مارتا مدير المفاوضات الثنائية بوزارة التجارة الإندونيسية في تصريح صحفي أن: إيران من الشركاء غير التقليديين لإندونيسيا، ومن المؤمل عبر هذا الاتفاق التجاري، تنمية فرص صادراتنا وحضورنا بالأسواق.

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