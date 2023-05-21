إيران تبرم اتفاقية تجارة تفضيلية مع إندونيسيا

العالم - إيران

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بلغ 54.1 مليون دولار في الربع الأول من سنة 2023، بنمو 23 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن بموجب إتفاقية التجارة التفضيلية المزمع إبرامها سيتم تبادل البضائع والخدمات وفق آلية مقايضة السلع بمعزل عن تحويلات مالية.

وحول هذا الموضوع أكد جاهني مارتا مدير المفاوضات الثنائية بوزارة التجارة الإندونيسية في تصريح صحفي أن: إيران من الشركاء غير التقليديين لإندونيسيا، ومن المؤمل عبر هذا الاتفاق التجاري، تنمية فرص صادراتنا وحضورنا بالأسواق.