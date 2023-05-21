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وقال بايدن، إنه لا يجب أن يكون هناك تغيير أحادي في الوضع الحالي بمضيق تايوان.

وأضاف: "هناك تفاهم واضح بين معظم حلفائنا إنه في حال تحركت الصين بصورة أحادية، سوف يكون هناك رد على ذلك".

وأكد أن أمريكا ستستمر في اتباع سياسة الصين واحدة، التي تعترف بكين على أنها الحكومة الشرعية للصين.

ولكن بايدن، أشار إلى أنه بعد ذلك لا يمكن أن تمضي الصين ولا تايوان بصورة مستقلة.

وقال: "الولايات المتحدة لا تتوقع أن تعلن تايوان الاستقلال بمفردها".

ويشار إلى أن بكين تعتبر تايوان جزءا من الصين، في حين تتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ أكثر من 70 عاما.

ويذكر أن التوترات تصاعدت مؤخرا، وقال بايدن، إن أمريكا سوف تستمر في مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.

وفيما يتعلق بالعلاقة الفاترة مع بكين، أكد أن سوف يكون هناك انفراجة قريبا للغاية بدون تقديم تفاصيل.