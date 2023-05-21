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فيلم عراقي يخطف جائزة في مهرجان كان

فيلم عراقي يخطف جائزة في مهرجان كان
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

نال الفيلم العراقي "جنائن معلقة" جائزة افضل فيلم سينمائي في مهرجان كان السينمائي الدولي.

العالم- العراق

وخطف فيلم "جنائن معلقة" للمخرج احمد ياسين والمنتجة هدى الكاظمي، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، جائزة افضل فيلم سينمائي من الدورة السابعة لجوائز النقاد للافلام العربية والتي يقمها المركز العربي للسينما.

ورشح الفيلم لجائزة افضل فيلم وجائزة افضل ممثل حسين جليل محمد.

الفيلم من بطولة: وسام ضياء وجواد الشكرجي وحسين محمد جليل واكرم مازن، وتم تصوير الفيلم بكامل في اطراف بغداد، وبفريق عمل عراقي من انتاج شركة عشتار العراق لانتاج السينمائي، وبالشراكة مع السعودية ومصر وفلسطين وبريطانيا.

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فيلم عراقي يخطف جائزة في مهرجان كان