صفي الدين يؤكد جاهزية المقاومة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي

العالم-لبنان

وقال صفي الدين في كلمة خلال جولة للإعلاميين على أحد مواقع المقاومة في الجنوب اللبناني تخللتها مناورة عسكرية: “إن المقاومة لم تتعب، ولم تتراجع رغم محاولات إخضاعها عبر الحرب العسكرية والحصار الاقتصادي وتشويه صورتها”.

وشدد صفي الدين على أنه “في حال ارتكب العدو حماقة، وتجاوز قواعد اللعبة فسوف تمطره المقاومة بصواريخها الدقيقة وبكل أسلحتها”، مشيراً إلى أن “المقاومة هي قوة ممتدة ومحور كامل سيبقى يتطور، وما يعمل عليه العدو للتفكيك بين جبهاتها خيالي”.

ولفت صفي الدين إلى أن الأراضي اللبنانية المحتلة ستعود، وأعين المقاومة ستبقى موجهة إليها، مبيناً أن الأجواء الإيجابية في المنطقة فرصة ثمينة لا يجوز تضييعها، وليس هناك أفضل من أن يكون العدو الواحد لجميع العرب هو الكيان الصهيوني.