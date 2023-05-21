إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبلدية بموريتانيا

العالم - موريتانيا

وقال خلال إعلانه النتائج الأولية النهائية للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، أنه تم حسم كل الدوائر الجهوية، والبلدية، والتى يتم تنظيمها وفق نظام النسبية، فيما تم حسم 40 دائرة برلمانية.

وتأجل الحسم إلى الشوط الثانى فى 22 دائرة أربع منها فى الخارج سيتم حسمها فى الشوط الثانى يوم السبت القادم.

وأوضح أن الحزب الموريتاني الحاكم حزب الإنصاف حصل خلال المرحلة الأولى من الانتخابات على 80 مقعدا وحصل حزب تواصل المعارض على تسع مقاعد، وأن أحزاب الإصلاح والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم والتحالف الوطني الدمقراطي حزب الجبهة الجمهورية حصل كل منها على 6 مقاعد.

وحصل حزب الكرامة وحزب الصواب على خمس مقاعد، وفاز حزب نداء الوطن، وحزب التحالف من أجل العدالة الديمقراطية على 4 مقاعد.

فيما فاز كل من حزب حوار وحزب حاتم على 3 مقاعد، وفازت أحزاب الاتحاد من أجل التخطيط للبناء، وحزب الفضيلة، وحزب الكتل الديمقراطية كل منها بمقعد واحد.

وصوت الموريتانيون في الثالث عشر مايو الجاري على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسا بلديا من 4500 مستشارا و13 مجلسا إقليميا.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 1.7 مليون من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة أكثر من 33 ألف مرشح من بينهم عشرة آلاف امراة.

علما بأن الحزب الحاكم في موريتانيا حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في التي أجريت في 13 مايو/أيار الجاري، حسب النتائج الرسمية المؤقتة التي نشرتها اللجنة الانتخابية في نواكشوط اليوم الأحد.