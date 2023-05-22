المركزي الايراني: ازالة الدولرة هي محور اجتماع اتحاد المقايضة الآسيوي في طهران

العالم - ايران

وقال فرزين ، في تصريح له الاحد في إشارة إلى أهداف عقد الاجتماع الـ 51 لاتحاد المقايضة الآسيوي في طهران، إن هذا الاجتماع سيعقد في الفترة من 23 الى 25 ايار/ مايو في البنك المركزي وتم توجيه الدعوة لمحافظي البنوك المركزية من 9 دول أعضاء في هذا الاتحاد، بالطبع ، سندعو أعضاء آخرين بصفة مراقبين.

وأضاف: "مع التغييرات التي ستدخل على النظام التاسيسي لاتحاد المقايضة الآسيوي ، نأمل في عقد اجتماع دولي جيد".

وأكد محافظ البنك المركزي أن الهدف الرئيسي هو تعزيز عمليات المقايضة بين الدول الأعضاء وان تتعامل الدول الأعضاء بعملاتها الوطنية والمحلية. كما سنتابع قضية الاتحاد النقدي الثنائي ومتعدد الأطراف.