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إصابة 4 أشخاص إثر حريق اندلع بمكتب بريد تاريخي في الفلبين

إصابة 4 أشخاص إثر حريق اندلع بمكتب بريد تاريخي في الفلبين
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أسفر حريق وقع في العاصمة الفلبينية مانيلا عن تدمير مبنى تاريخي يعود إلى قرون مضت، عن إصابة أربعة أشخاص قبل "السيطرة عليه".

العالم- أسيا والباسفيك

وحسبما ذكر مكتب الحماية من الحرائق اليوم الاثنين إن الحريق اندلع في مكتب البريد المركزي الفلبيني عند حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد، وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل بحسب ما ورد.

وأظهر التحقيق الأولي، أن الحريق بدأ من الطابق السفلي في المبنى المكون من أربعة طوابق، وفقا لوكالة "شينخوا".

وتم وضع الحريق على أعلى مستوى إنذار للحرائق قبل الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين بقليل.

وأفاد مكتب الحماية من الحرائق أن واجهة المبنى لا تزال سليمة، بينما يواصل رجال الإطفاء إخماد الحريق بالكامل.

وأشار القائم بأعمال مدير مكتب البريد العام لويس كارلوس، إلى أن الطوابع التذكارية كانت من بين الأشياء التي تعرضت للحرق.

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