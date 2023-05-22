الرئاسة الفلسطينية: ما حدث بمخيم بلاطة استمرار للحرب الشاملة

العالم - فلسطين

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ما حدث في مخيم بلاطة فجر اليوم وأسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مجزرة حقيقية واستمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أبو ردينة: “إن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين هي جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لها فوراً، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير المستمر الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الفلسطينيين سيواصلون الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، وسيفشلون مخططات الاحتلال التهويدية.