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السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 863

السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 863
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع قبل أكثر من شهر إلى 863.

العالم - السودان

حسب وكالة "اسبوتنيك" جاء ذلك في بيان للنقابة (غير حكومية)، نشرته على حسابها بموقع فيسبوك (تابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).

وقالت نقابة الأطباء: "ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا، يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ (863) حالة وفاة، و(3531) حالة إصابة".

إلا أن البيان، أكد أن هناك العديد من القتلى والإصابات، لم يتم حصرهم في التقرير "ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

ورغم توقيع العديد من الهدنات بين طرفي القتال، إلا أن القتال ما زال مستمرا، وسط سعي كل طرف نحو ترسيخ وجوده على الأرض في الخرطوم والمدن الرئيسية.

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السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 863

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