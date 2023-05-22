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مصر تحدد لمواطنيها في السودان مواقع الإجلاء والإجراءات

مصر تحدد لمواطنيها في السودان مواقع الإجلاء والإجراءات
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين في السودان، في وقت تسود فيه هدنة لمدة أسبوع بين الطرفين المتحاربين.

العالم- مصر

وقالت الخارجية: "تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" غدا الثلاثاء 23 مايو 2023، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحا"، لافتة إلى استمرار عمليات الإجلاء البري من معبري قسطل وأرقين.

كما أكدت الوزارة في بيانها استمرار تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويوم السبت الماضي، وقّع الجيش وقوات الدعم السريع اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، بعد محادثات في السعودية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين، بآلية مراقبة مدعومة دوليا.

ووفقا لنص اتفاق جدة، ستتولى لجنة مؤلفة من 3 ممثلين عن كل من طرفي الصراع و3 أعضاء من السعودية ومثلهم من الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار.

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