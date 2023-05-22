محادثات بين وزير الصحة الايراني ورئيس هيئة الحشد الشعبي

العالم - ايران

كما تطرق اللقاء الى التمهيدات المتخذة والجهوزية الصحية للزيارة الاربعينية بالاضافة الى موضوع تبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين بين ايران والعراق.

وقال عين اللهي خلال هذا اللقاء ان نشر الوحدات الصحية والطبية المتنقلة وانشاء انفاق التبريد بهدف منع اصابة زوار الاربعين لضربة الشمس (ضربة الحرارة) يعتبر من التدابير اللازم اتخاذها وان تنفيذها في مراسم الزيارة الاربعينية في هذا العام سيساعد على توفير الراحة للزوار.

كما اكد عين اللهي استعداد ايران لتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين مع العراق في فروع الطب ، قائلا ان بامكان ايران ان تشارك الاخصائيين العراقيين في تجاربها وانجازاتها في مجال التكنولوجيات الطبية.

واشار الوزير عين اللهي الى تأسيس جامعة السبطين بميزانية خصصتها الحكومة العراقية وباسناد علمي وتعليمي من ايران ، واضاف: ان هذا التعاون سيتعزز ويزداد بدعم من القوى الشعبية في العراق وخاصة هيئة الحشد الشعبي.

من جهته اشار فالح الفياض ان الزيارة الاربعينية تتطلب تقديم الخدمات في المجالين الامني وتأمين سلامة الزوار، مؤكدا ان تقديم الرعاية الصحية للحشود الكبيرة للزوار بواسطة الوحدات الطبية المتنقلة هو عمل شاق ويتطلب التمهيد له عدة شهور.