وزير الاتصالات الايراني يجري مباحثات مع وزير التجارة الاندونيسي

العالم - ايران

هذا اللقاء جاء على امتداد زيارة الوزير "زارع بور" والوفد المرافق له الى اندونيسيا، بصفته رئيسا عن الجانب الايراني للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتباحت وزير الاتصالات الايراني و"ذوالكفلي حسن"، في آليات حسم وثائق التنمية التجارية الموقعة بين الجانبين، وذلك على ضوء الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية الاسلامية الى اندونيسيا.

وفي وقت سابق ايضا، عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفقة مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، اجتماعا مع عدد من تجار اندونيسيا، لمناقشة اليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل الثنائي بوتيرة سريعة ولاضعاف عديدة.

علما ان برنامج زيارة وزير الاتصالات والوفد المرافق الى جاكرتا، يتضمن زيارة تفقدية للمعهد الاسلامي بجامعة المصطفى (ص) الاندونيسية، والقاء محاضرة والالتقاء مع اساتذة هذا المركز الاكاديمي.