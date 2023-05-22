الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. وزير الخارجية يكشف عن فتح سفارة جديدة في بيروت

لبنان.. وزير الخارجية يكشف عن فتح سفارة جديدة في بيروت
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إنه بالإضافة إلى قرار البحرين باستئناف العلاقات مع بلاده، فإن المنامة قررت أيضا فتح سفارة جديدة لها في لبنان.

العالم- لبنان

وفي تصريح صحفي، قال بو حبيب إنه "تبلّغ بالقرار البحريني في أثناء انعقاد القمة العربية في مدينة الدوحة السعودية، عندما طلب نظيره البحريني اللقاء به على عجل، ليبلغه بالقرار الملكي بإحياء العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وبيروت وفتح سفارة جديدة للمملكة في لبنان".

وذكر أن مهمة سفير البحرين في دمشق والذي كان يتولى رعاية شؤون البحرينيين في لبنان قد انتهت، وأنه سيكون للمملكة سفارة وطاقما دبلوماسيا كاملا في بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن الأجواء باتت مفتوحة لمزيد من التعاون كما أوحت به أجواء قمة جدة.

روابط ذات صلة

الخارجية اللبنانية تستنكر اقتحام و تخريب سفارة قطر في الخرطوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تغير اسمها

مصر تستعد للحكم بإعدام أشهر قيادات الإخوان المسلمين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-05-2023

لبنان.. وزير الخارجية يكشف عن فتح سفارة جديدة في بيروت

وزارة الصحة : 59 اصابة و6 وفيات جديدة بكورنا في ايران

كنعاني : أين ادعياء حقوق الانسان والبيان الموحد للسفراء الاوروبيين في طهران ؟