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وزارة الصحة : 59 اصابة و6 وفيات جديدة بكورنا في ايران

وزارة الصحة : 59 اصابة و6 وفيات جديدة بكورنا في ايران
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 59 اصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت الصحة الايرانية، أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و283 شخصا، ومجموع الوفيات 146 الفا و242 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و364 الفا و976 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و530 الفا و901 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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