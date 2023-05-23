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تزويد ناقلات الجنود في الجيش الإيراني بصواريخ دقيقة ذكية

تزويد ناقلات الجنود في الجيش الإيراني بصواريخ دقيقة ذكية
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد نوذر نعمتي تزويد ناقلات الجنود في الجيش الإيراني بصواريخ دقيقة ذكية.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال في تصريح له، وصلنا في القوات البرية إلى قدرة التعامل مع جميع المهام وفرض معدات دقيقة ذكية على العدو.

وأضاف، تم تحديث جميع المعدات، والتي تتمتع بقدرات ذكية وبعيدة وموجهة نحو الشبكة، منوها إلى أن حاملات الجنود مزودة بقاذفات صواريخ ذكية دقيقة.

وتابع نائب قائد القوات البرية بالجيش: لن نكتفي بهذا الوضع الحالي بل يجب أن نتقدم نحو التكنولوجيا، تم في السنوات القليلة الماضية تأسيس 5 مصانع في القوات البرية بمساعدة الشركات القائمة على المعرفة، وتنشط في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والذخائر والأسلحة والعربات والاحتياجات الداخلية.

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