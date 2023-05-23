الدفعة الأولى من الحجاج الايرانيين تتوجه الى المدينة المنورة غدا الاربعاء

العالم - ايران

ومن المتوقع أن يتوجه هذا العام ۸۷ الفا و۵۵۰ حاجا ایرانيا الى الديار المقدسة من ۲۱ مطارا في البلاد.

ومن المقرر أن يشارك في مراسم توديع الدفعة الاولى من الحجاج الايرانيين الى المدينة المنورة فجر غد الاربعاء كل من رئيس منظمة الحج والزيارة ومدراء ومساعدي هذه المنظمة في مطار "الامام الخميني (رض)" ، فيما توجهت المجموعة الاولى من الكادر التنفيذي للحج أمس الاثنين الى المدينة المنورة.

يذكر أن المحادثات بين المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية مستمرة لزيادة حصة ايران في مراسم حج هذا العام، الا ان الجانب السعودي لم يوافق حتى الآن على هذه الزيادة.