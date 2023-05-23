الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفعة الأولى من الحجاج الايرانيين تتوجه الى المدينة المنورة غدا الاربعاء

الدفعة الأولى من الحجاج الايرانيين تتوجه الى المدينة المنورة غدا الاربعاء
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تغادر الجمهورية الاسلامية الايرانية فجر يوم غد الاربعاء من مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران الدفعة الأولى من الحجاج الايرانيين إلى المدينة المنورة لتبدأ عملية ايفاد الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة.

العالم - ايران

ومن المتوقع أن يتوجه هذا العام ۸۷ الفا و۵۵۰ حاجا ایرانيا الى الديار المقدسة من ۲۱ مطارا في البلاد.

ومن المقرر أن يشارك في مراسم توديع الدفعة الاولى من الحجاج الايرانيين الى المدينة المنورة فجر غد الاربعاء كل من رئيس منظمة الحج والزيارة ومدراء ومساعدي هذه المنظمة في مطار "الامام الخميني (رض)" ، فيما توجهت المجموعة الاولى من الكادر التنفيذي للحج أمس الاثنين الى المدينة المنورة.

يذكر أن المحادثات بين المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية مستمرة لزيادة حصة ايران في مراسم حج هذا العام، الا ان الجانب السعودي لم يوافق حتى الآن على هذه الزيادة.

روابط ذات صلة

قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة

إتفاق إيراني سعودي بشأن العمرة وفتح البعثات الدبلوماسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما هي دلالة أسم مناورات المقاومة اللبنانية؟

شاهد.. مناورة حزب الله تغير قواعد الاشتباك من الدفاع الى الهجوم

وزير الداخلية الروسي في الرياض لعقد مباحثات رسمية

حركة أمل في ذكرى التحرير: المقاومة أعَزَّت أمة وحفظت كرامة واذلت عدوا

مقتل 6 عناصر أمن في اقتحام مسلحين لمنشأة الطاقة في باكستان

الدفعة الأولى من الحجاج الايرانيين تتوجه الى المدينة المنورة غدا الاربعاء