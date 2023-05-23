شاهد.. مناورة حزب الله تغير قواعد الاشتباك من الدفاع الى الهجوم

العالم - خاص العالم

واضاف امين حطيط في حوار خاص لقناة العالم ان هذه المناورة استخدمت سلاحا عاديا لكن هناك 3 نقاط اساسية سيعتني بها العدو ويتوقف عندها اولا هو محاكاة عملية الاسر وهو لا يكون بعملية دفاعية بل يكون بعملية هجومية، ثانيا القيام بعملية اقتحام خطوط الحدود وهو ليس امرا سهلا ولا عاديا ان تختتم المناورة باقتحام الجدار الاسمنتي وما قبله وبعده، وثالثا مسألة الاستطلاع والاستعلام والدرون الحاملة للمتفجرات هذه العناصر الثلاثة ستفرض ايقاعها على الكيان الاسرائيلي وتنتج امور هامة منها ارباك الاحتلال في عملية تعديل عقيدته القتالية والانتقال بها من عقيدة مبنية على نظرية الهجوم دائما والدفاع مؤقتا الى نظرية تساوي الهجوم والدفاع اذا لم يرجح الجانب الدفاعي وهو امر مهم في ظل الحالة المعنوية المتردية للكيان الاسرائيلي

واضاف حطيط ان استعمال الدرون سيفرض ايقاعه على العدو ليس فقط في مسالة التخفي والتستر بل ايضا في مسألة المواجهة بالاضافة الى قدرة المقاومة على اخفاء ما يمكن ان يرعب العدو ورغم ان المقاومة لم تعرض في مناورتها للاسلحة الدقيقة لكن العدو يعلم ان هذه الاسلحة موجودة وكما يعلم خطورة هذه الاسلحة .

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