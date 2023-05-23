موقف حركة النهضة من المستجدات السياسية في تونس

العالم – ضيف وحوار

في حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، اوضح بلقاسم حسن ملابسات ايقافه، وقال انه تم ايقافه في شهر رمضان عندما كانت هناك سهرة ختامية للاعتصام الذي دام اكثر من 20 يوم في مقر جبهة الخلاص الوطني للتضامن مع المعتقلين السياسيين والتي طالبوا فيها بتقديم الاتهامات الموجهة ضد المعتقلين لرأي العام التونسي ومعاملة السجناء كسجناء سياسيون.

واشار حسن الى انه خلال هذا اللقاء شارك العديد في النقاش من ضمنهم راشد الغنوشي الذي تحدث عن خطورة الاقصاء في تونس وتنافيه مع روح الشعب التونسي في التسامح والتعايش المشترك واعتبر انه من شأنه ان يدفع الى اندلاع حرب أهلية.

وأضاف ان بعض وسائل الاعلام قالت ان راشد الغنوشي يحرض ويهدد بحرب اهلية ، معتبرا انه امرا عجيب من قبلها الامر الذي ادى الى قيام النيابة العمومية بايقاف راشد الغنوشي يوم 17 أبريل /نيسان وجلبه من منزله، موضحا انه بعد ذلك قام المكتب التنفيذي بندوة صحفية وطلب منهم بتسليم المقر للتفتيش واثناء خروجه مع محمد جوماني تم ايقافهما.

ولفت الى انه يتم تنظيم وقفة اسبوعيا تضامنا مع المعتقلين واحتجاجا على ايقافهم والمطالبة باطلاق سراحهم ، لان احدى الاشكلات الموجوده في تونس الان هي الاتهامات الجزافيه التي توجه لاشخاص وايقافهم ومن بعد ذلك البحث عن ادلة.

ولفت الى ان مجرد قول راشد الغنوشي خلال تشيع احد ابناء حركة النهضة انه كان لا يخشى الظلم والقهر والطواغيت من ثم تم تقديم تقرير به كلمة طاغوت واتهامه بالمساس بالامن والشرطة التونسية.

واضاف ان راشد الغنوشي فند الامر تماما لقاضي التحقيق وشرح له معنى كلمة الطاغوت الامر الذي ادى لاطلاق سراحه ، لكن أعيدت القضية وتم الحكم غيابيا عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة بقيمة الف دينار.

وردا على قول البعض ان غنوشي ينعم بظروف جيدة جدا على خلاف وضع باقي السجناء اكد بلقاسم حسن انه لا يوجد ظروف جيدة جدا لاي سجين فهو معتقل ، مشددا على انه يتم معاملته كغيره من السجناء.

وحول تاثير اعتقال راشد الغونشي على الحزب فقد قال حسن ان عندما يعتقل النظام رئيس الحزب فان الحزب موجود ومن باب الالتزام نحو هذا القائد تبقى الحركة متماسكة وقوية ولا تتنزال ولا تتراجع، واعتبر ان اعتقال الغنوشي يعد استهداف للحركة ولكن هذا الامر لن يؤثر في مواقف ارادة الحركة من اجل استعادة الديمقراطية في تونس .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...