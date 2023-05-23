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إيران وأندونيسيا توقعان 11 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات

إيران وأندونيسيا توقعان 11 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وأندونيسيا 11 وثيقة ومذكرة تعاون من أجل توسيع وتعميق التفاعلات الاقتصادية والسياسية.

العالم - إيران

وأقيمت مراسم توقيع وثائق ومذكرات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأندونيسيا صباح اليوم حيث جرت خلالها التوقيع على 11 وثيقة تعاون.

ومن بين وثائق التعاون الموقعة بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الأندونيسيين اتفاقية التجارة التفضيلية وإلغاء التأشيرات وتعزيز التبادلات الثقافية والتعاون الإشرافي على إنتاج المستحضرات الصيدلانية والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وفي مجال النفط والغاز.

ووصل الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى جاكرتا على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو وبهدف توطيد وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين، وتستمر الزيارة ثلاثة أيام يتم خلالها تعوقيع مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الإيراني إلى جاكرتا عقد لقاءات مع التجار ورجال الأعمال في البلدين وإجراء محادثات مع العلماء والمفكرين في أندونيسيا والاجتماع بالجالية الإيرانية في هذا البلد .

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