كلمة قائد حركة أنصارالله بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة

العالم - اليمن

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته:إن الذكرى السنوية للصرخة مناسبة مهمة للمزيد من التعبئة ورفع مستوى الوعي بأهمية موقف الحق تجاه أعداء الله.

وأضاف: هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة لتوضيح الحقائق تجاه ما ووجه به المشروع القرآني من تشويه ومحاربة.

وتابع القائد عبدالملك الحوثي: الكثير من الأنظمة والزعماء فتحوا المجال للأمريكي لفعل كل شيء في منطقتنا كالقواعد العسكرية وفرض السياسات الاقتصادية والتدخل في التعليم والإعلام والصرخة هي شعار المشروع القرآني في التصدي للهجمة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية لأن هدف الهجمة المعادية هو إحكام السيطرة التامة على أمتنا في كل شيء من بشر وأرض وثروات طبيعية.

وأشار القائد الحوثي في كلمته قائلا:"إن أمريكا و[إسرائيل] يدركون ما يعنيه الموقف الشعبي عندما يعبر الشعب عن رفضه للسيطرة الأمريكية الإسرائيلية .

وللإشارة أطلق الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي (قائد حركة أنصار الله)صرخة الحرية في وجه المستكبرين والطغاة بتاريخ الـ 3 ذو القعدة 1422 هجرية الموافق 17 يناير 2002م بقاعة مدرسة الإمام الهادي - مران - صعدة - اليمن في محاضرة له بعنوان (الصرخة في وجه المستكبرين).