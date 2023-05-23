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بالفيديو.. عضو بحركة النهضة يكشف تأثير اعتقال الغنوشي على الحزب

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تونس بلقاسم حسن إن الحركة متماسكة وقوية رغم الاعتقالات التي تعرضت لها قيادتها،

العالم - خاص العالم

واضاف في مقابلة مع قناة العالم أن الظروف التي يعيشها زعيم الحركة راشد الغنوشي في السجن ليست جيدة.

وأوضح انه " عندما يعتقل النظام قائد الحزب فان الحزب موجود ، حتى من باب الالتزام نحو هذا القائد تبقى الحركة متماسكة وقوية وواقفة ولا تتنزال ولا تتراجع، وبالتأكيد اعتقال قائد الحركة او نوابه اعتقال الناس ليس شيئا بسيطا والذي قام بها بالتاكيد يستهدف الحركة ويستهدف النظام ويستهدف المواقف لكن هذا خطأ لن يؤثر ذلك ابدا علفي مواقفنا وفي ارادتنا ، في موقفنا من اجل استعادة الديمقراطية في تونس نحن ليس لدينا شيئا اخر نحن نعمل من أجل استعادة الديمقراطية استعادة الشرعية استعادة هذا التوافق الوطني العريض الذي هو من أجل تونس وانقاذ تونس من الازمة الخانقة التي تردت فيها اقتصاديا واجتماعيا وماليا وسياسيا وحقوقيا وغير ذلك".

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بالفيديو.. عضو بحركة النهضة يكشف تأثير اعتقال الغنوشي على الحزب