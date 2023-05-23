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بيان رسمي يوضح حقيقة سقوط الرئيس العراقي على درج الطائرة

بيان رسمي يوضح حقيقة سقوط الرئيس العراقي على درج الطائرة
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعرض الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد الى الإصابة والسقوط من درج الطائرة.

العالم- العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية برئاسة الجمهورية في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفبركا ادعت فيه تعرض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة، وبهذا الخصوص نؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة"، مؤكدة أن "الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية وطيلة الأيام الماضية، وحتى هذا اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023 قام بالعديد من النشاطات التي نشرت وبثت عبر وسائل الإعلام مما يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة لها".

وتابع، "لا يخفى على أن مصادر هذه الشائعات معروفة ومكشوفة الأهداف وهي تصرفات غير مسؤولة حيث يسعى المغرضون من خلالها لإرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".

ودعا البيان، "بعض وسائل الإعلام إلى توخي الدقة فإننا ننبه على ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر".

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بيان رسمي يوضح حقيقة سقوط الرئيس العراقي على درج الطائرة

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