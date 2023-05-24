ايران والسعودية تناقشان توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي

العالم - إیران

وأكد وزير الصحة الايراني خلال اللقاء أهمية تعزيز الدبلوماسية الصحية في المنطقة بمشاركة البلدين، وتعزيز الصحة في التجمعات الدينية الكبيرة، وخاصة في موسم الحج.

من جانبه، أعرب وزير الصحة السعودي، عن استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني في مجال التعاون الصحي وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذها.

واتفق وزيرا الصحة الإيراني والسعودي على أن تعزيز الدبلوماسية الصحية في المنطقة يتطلب تشكيل فريق عمل لمتابعة التفاهمات الثنائية، كما تقرر خلال اللقاء عقد اجتماع بين ممثلين عن وزارتي الصحة الإيرانية والسعودية قريبا لبحث تنفيذ الموضوعات التي جرت مناقشتها.

يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تعيين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية.