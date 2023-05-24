الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران والسعودية تناقشان توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي

ايران والسعودية تناقشان توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

ألتقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، نظيره السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، على هامش الاجتماع السادس والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.

العالم - إیران

وأكد وزير الصحة الايراني خلال اللقاء أهمية تعزيز الدبلوماسية الصحية في المنطقة بمشاركة البلدين، وتعزيز الصحة في التجمعات الدينية الكبيرة، وخاصة في موسم الحج.

من جانبه، أعرب وزير الصحة السعودي، عن استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني في مجال التعاون الصحي وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذها.

واتفق وزيرا الصحة الإيراني والسعودي على أن تعزيز الدبلوماسية الصحية في المنطقة يتطلب تشكيل فريق عمل لمتابعة التفاهمات الثنائية، كما تقرر خلال اللقاء عقد اجتماع بين ممثلين عن وزارتي الصحة الإيرانية والسعودية قريبا لبحث تنفيذ الموضوعات التي جرت مناقشتها.

يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تعيين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية.

روابط ذات صلة

اجتماع إسلامي طارئ غدا في السعودية بشأن المسجد الأقصى

إيران تعين سفيرا لدى السعودية

السعودية تستقبل أول رحلة حجاج لهذا العام

مسؤول إيراني: نتفاوض مع مجموعة سعودية لبناء فنادق في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع أربعة أشخاص بإطلاق للنار في ولاية تكساس

ايران والسعودية تناقشان توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي

البنتاغون يعلق على استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجوم على بيلغورود الروسية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-05-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-05-2023

تشاهدون في برنامج بانوراما. السودان.. هل تلقى الهدنة الجديدة مصير سابقاتها أم تصمد؟