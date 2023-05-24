هدوء هش في أول يوم للهدنة بالسودان بعد أسابيع من المعارك

العالم - السودان

وأشارت تقارير إلى شن ضربات جوية ليلا في منطقة واحدة على الأقل بعد بدء سريان وقف إطلاق النار الليلة الماضية، وبخلاف ذلك تحدث بعض السكان عن هدوء نسبي.

وجرى الاتفاق على الهدنة خلال محادثات استضافتها مدينة جدة السعودية يوم السبت بعد معارك ضارية استمرت خمسة أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتتابع السعودية والولايات المتحدة هذه الهدنة التي تهدف إلى السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية.

وأصدر البلدان بيانا مشتركا في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قالا فيه إن تحضيرات بدأت لعمليات الإغاثة الإنسانية.

وكتب نشطاء إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار لكنهم اشتكوا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق المدنيين قالوا إنها وقعت مع احتدام القتال وطالبوا بفتح تحقيق فيها.

وقال نشطاء وعمال إغاثة إن لجان الأحياء التي كانت في طليعة جهود الإغاثة المحلية في العاصمة الخرطوم تستعد لتلقي المساعدات، مشيرين إلى أن كميات كبيرة من المساعدات التي وصلت إلى بورتسودان على ساحل البحر الأحمر لم تُوزع بعد في انتظار الحصول على التصاريح الأمنية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود التي تدير مشروعات في عشر ولايات في السودان إن العنف اندلع في أجزاء من البلاد بينها مدن في إقليم دارفور الغربي.

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان إن قوات الدعم السريع اعتدت على مستشفى أحمد قاسم في بحري واحتلته قبل وقف إطلاق النار بقليل كما تمركزت في مستشفى آخر في بحري صباح يوم الثلاثاء، وهو ما وصفته قوات الدعم السريع بأنه “أكاذيب”.

وزاد اتفاق وقف إطلاق النار من الآمال في استراحة من الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألف فروا إلى دول مجاورة.

وقال عاطف صلاح الدين (42 عاما)، وهو من سكان الخرطوم “أملنا الوحيد أن تنجح الهدنة حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية والشعور بالأمان والعودة إلى العمل مرة أخرى”.

وبالرغم من استمرار القتال خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات.

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن آلية المراقبة ستكون “عن بعد”، دون أن يقدم أي تفاصيل.

* انتهاكات لوقف إطلاق النار

أضاف بلينكن في رسالة عبر مقطع فيديو “إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، سنعرف، وسنحاسب المنتهكين من خلال عقوباتنا وأدوات أخرى تحت تصرفنا”.

كما قال “محادثات جدة تركز على نطاق محدد. إنهاء العنف وتقديم المساعدة للشعب السوداني. الحل الدائم لهذا الصراع سيتطلب ما هو أكثر بكثير”.

وقالت السعودية والولايات المتحدة في البيان المشترك إن طرفي الصراع في السودان لم يلتزما بعدم السعي وراء تحقيق مكاسب عسكرية قبل بدء وقف إطلاق النار أمس الاثنين. وجاء في البيان أن ممثلين للجنة المتابعة والتنسيق عملوا على “ضم قيادات الطرفين في السودان للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار”.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة ستضغط على الجانبين لوقف العنف وستستخدم “أدوات إضافية” لم يحددها إذا لزم الأمر.

وتبادل الجانبان الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على السلطة في بداية الصراع في 15 أبريل نيسان.

وكتب نشطاء سودانيون رسالة إلى فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يشكون فيها من القصف العشوائي والغارات الجوية على مناطق سكنية وكذلك أخذ المدنيين كدروع بشرية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن العنف والنهب والتحديات الإدارية واللوجستية عرقلت دوما الجهود المبذولة لتوسيع نطاق أنشطتها منذ بدء القتال في 15 أبريل نيسان.

وقال جان نيكولاس أرمسترونج دانجلسر، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في السودان “إننا نشهد انتهاكا للمبادئ الإنسانية، والمساحة المتاحة للعاملين في المجال الإنساني للعمل تتقلص على نطاق نادرا ما رأيته من قبل”.

وتضغط الأزمة على الدول المجاورة للسودان.

وقال مسؤول كبير بالصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن اللاجئين السودانيين يتدفقون على تشاد بسرعة كبيرة لدرجة يستحيل معها نقلهم جميعا إلى أماكن أكثر أمانا قبل بدء موسم الأمطار في أواخر يونيو حزيران، مما قد يعني احتمال وقوع كارثة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع إن ما بين 60 و90 ألفا فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع العنف في السودان الشهر الماضي.