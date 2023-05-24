الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أديبة مغربية تحذر من تسليم المغرب للصهيونية

أديبة مغربية تحذر من تسليم المغرب للصهيونية
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

تتصاعد الأصوات المحذرة من تغلغل الصهيونية في المغرب مع تواصل التعاون الرسمي وغير الرسمي مع المؤسسات والجمعيات في عدد من المجالات سواء الاقتصادية او الأمنية او حتى الثقافية.

العالم - المغرب

وفي هذا الصدد، أبدت الكاتبة والأديبة المغربية، خناتة بنونة، قلقها من تأثير الصهيونية في المغرب، مؤكدة في الوقت نفسه أن المملكة تظل آمنة رغم أنها تواجه تحديات الخبث.

كما عبّرت عن انتقادها لواقع التعليم في المدارس المغربية، حيث وصفته بأنه يسعى لتكوين “نماذج ذكورية وأنثوية غير متوازنة”.

ونقل موقع “العمق المغربي” عن الأديبة خناتة بنونة تحذيرها مما اعتبرته اختراق الصهيونية للمغرب، مشددة في مقابل ذلك على أنه بالرغم من كون المغرب “يسلم للصهيونية” إلا أن المملكة “في أمان مهما كثر الخبث”.

وعن منظومة التعليم والتربية في البلاد، قالت المتحدة خلال كلمة لها في ندوة بالدار البيضاء، إن “المدارس الابتدائية وروضات الأطفال، تخلق لنا أشباه الرجال لا رجال، وخلق أشباه النساء ولا نساء، وذلك حتى يكون المغرب ورجاله ونساؤه لقمة سائغة في فم الديناصور المعاصر”، لافتة الى أن المدرسة الوطنية “خلقت رجالا ونساء، وخلقت من حرروا هذا الوطن الذي يسلم للصهيونية”.

روابط ذات صلة

شاهد.. البرلمان المغربي يهرول نحو التطبيع والشعب يقول كلمته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنتقال معركة أوكرانيا إلى داخل روسيا؛ الاهداف والتبعات 

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 24-05-2023

الصحة السودانية: مقتل 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات

أديبة مغربية تحذر من تسليم المغرب للصهيونية

العراق يسترد قطعتين أثريتين نادرتين من الولايات المتحدة

زيارة رئيسي الى أندونيسيا و رحلة الدورية "86".. إيران تتحدى الحظر الأمريكي