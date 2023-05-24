شاهد.. النخالة يكشف نوعية الصاروخ الذي دك في تل أبيب

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وأكد النخالة خلال التصريحات فيها أن استشهاد قادة سرايا القدس لم يحدث إرباكا في البنية العسكرية للحركة، إذ تسلم نوابهم المسؤولية فورا وأن حركة الجهاد الإسلامي كانت في المعركة الأخيرة بوضع أفضل من أي معركة سابقة.

زياد النخالة قال كذلك إن الصاروخ الذي ضرب تل أبيب ووصل إلى القدس يغطي كل مساحة فلسطين وهو من صناعة المختصين في الجناح العسكري لحركة سرايا القدس.

وردا على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال النخالة إن المقاومة ستقصف الكيان الصهيوني إذا تجرأ نتنياهو على استهداف قيادات الحركة في ساحات أخرى.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نظم أكثر من مئة مستوطن جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد

وأطلق نشطاء مقدسيون مناشدات ودعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى يوم الخميس للوقوف في وجه دعوات جماعات متطرفة لاقتحام المسجد فيما يسمى “عيد الأسابيع” اليهودي. كما تم اطلاق دعوات لإحباط تحضيرات المستوطنين لاقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، تزامنا مع ما يسمى “عيد الأسابيع” العبري.

ألى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتقالات، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. كما جرفت قوات الاحتلال، أرضا وهدمت سورا، واعتقلت أربعة شبان من مدينة القدس المحتلة، وحطمت محلا تجاريا في رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية حي الصلعة في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، لهدم منزل عائلة فلسطينية